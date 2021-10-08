Медведев призвал следить, чтобы вакцины от коронавируса "не лежали мертвым грузом"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские власти должны следить за тем, чтобы вакцины от коронавируса "не лежали на складах мертвым грузом", а свободный остаток был разумно распределен. Об этом заявил в пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.

"Важно следить и за тем, чтобы препараты не лежали на складах мертвым грузом. Чтобы тот свободный остаток, который существует, был отбалансирован в рамках использования внутри страны и при поставках отечественных вакцин на внешний рынок", - указал он.

Это особенно важно с учетом того, что у России есть экспортные обязательства по вакцинам перед 57 странами, подчеркнул Медведев, отметив, что речь идет о более 100 млн комплектов препаратов.

В России необходима более масштабная информационная кампания по вакцинации от ковида, заявил Медведев. В России выпущено 94 млн вакцин от ковида, до конца года планируется выпустить еще 150 млн доз "Спутника V" и почти 300 млн доз "Спутника Лайт". Он добавил, что в настоящий момент в гражданский оборот уже введено около 94 млн комплектов вакцин. Из них почти 50 млн доз - в период с 1 августа по 6 октября, то есть за два последних месяца.

Переговорный процесс по взаимному признанию ковид-сертификатов с другими странами идет медленно.

"Наша страна неоднократно призывала партнеров по "Большой двадцатке" к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идет медленно", - констатировал он.

Некоторые государства признают российские вакцины от ковида избирательно, и это тоже создает проблемы, считает Медведев. Он напомнил, что сейчас ведется работа по регистрации российского препарата "Спутник V" в ВОЗ. "И это тоже создает определенные проблемы, потому что у нас все-таки не одна вакцина", - заметил он.