Минюст Грузии сообщил, что здоровье Саакашвили удовлетворительное

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, оценивается как удовлетворительное, он принимает назначенные врачами препараты. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

"Состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили является удовлетворительным. <...> На данный момент осужденный Михаил Саакашвили лечится медикаментами, в том числе и теми, которые, по рассказу Михаила Саакашвили, назначены его семейным врачом. Осужденному Саакашвили в случае необходимости дают медикаменты симптоматически", - сказано в заявлении.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая в пятницу сообщил, что бывший президент из-за голодовки похудел в тюрьме на 12 кг. Грузинские СМИ сообщили, что к Саакашвили прибыл его личный врач из США.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.