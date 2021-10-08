Путин поручил определить экспериментальные площадки для разработок в сфере спорта

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии РАН и МГУ определить экспериментальные площадки для научно-практической деятельности в сфере спорта высших достижений. Такой пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

"Определить экспериментальные площадки для осуществления научно-практической деятельности по развитию детско-юношеского спорта и спорта высших достижений", - говорится в сообщении.

Сделать это должен кабинет министров при участии Российской академии наук, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, ведущих научных, образовательных и спортивных организаций. Поручение должно быть выполнено в срок до 15 июля 2022 года.