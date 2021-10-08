Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 сентября заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. ТАСС публикует краткий список поручений.
- Утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года.
- Предусмотреть в плане мероприятий дополнительные меры, "обеспечивающие использование возможностей системы образования для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка, его физического воспитания и физического развития".
- Учредить кубок президента РФ за достижения общеобразовательных школ в спорте и предоставлять таким учреждениям гранты.
- Продумать увеличение числа видов спорта, включенных в программу физкультуры.
- Скорректировать требования к школьным аттестатам, изменив "зачетную" систему оценок по физкультуре.
- Создать программу по обучению детей плаванию.
- Усовершенствовать сбор статистики в отношении занимающихся спортом детей.
- Рассмотреть вопрос о предоставлении медицинским работникам с высшим образованием, работающим в общеобразовательных организациях, права оформлять медицинское заключение о допуске учащихся к участию в спортивных мероприятиях и выполнению нормативов ГТО.
- Обеспечить проведение ежегодного конкурса для учителей физкультуры.
- Рассмотреть вопрос о привлечении управляющих компаний многоквартирных домов к оснащению ближайших спортивных площадок.
- Принять меры по разработке программы капремонта спортивных объектов.
- Включить в программу капремонта школ оснащение спортзалов новым инвентарем.
- Довести в регионах минимальную долю расходов на спорт до 2%.
- При участии РАН и МГУ определить экспериментальные площадки для научно-практической деятельности в сфере спорта высших достижений.
- Принять меры для успешного выступления спортсменов на зимних Играх в Пекине.
- Наградить граждан, внесших вклад в подготовку российских олимпийцев.
- Принять меры по восстановлению статуса РУСАДА и членства ВФЛА.
- Подготовить заседание Совета по развитию спорта, посвященное проведению XXXII летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
- Провести Спартакиаду учащихся по зимним видам спорта в Сочи.
- Обеспечить проведение международных спортивных игр "Дети Азии" в Приморье.