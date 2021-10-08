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Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
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Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 сентября заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. ТАСС публикует краткий список поручений.

  • Утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года.
  • Предусмотреть в плане мероприятий дополнительные меры, "обеспечивающие использование возможностей системы образования для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка, его физического воспитания и физического развития".
  • Учредить кубок президента РФ за достижения общеобразовательных школ в спорте и предоставлять таким учреждениям гранты.
  • Продумать увеличение числа видов спорта, включенных в программу физкультуры.
  • Скорректировать требования к школьным аттестатам, изменив "зачетную" систему оценок по физкультуре.
  • Создать программу по обучению детей плаванию.
  • Усовершенствовать сбор статистики в отношении занимающихся спортом детей.
  • Рассмотреть вопрос о предоставлении медицинским работникам с высшим образованием, работающим в общеобразовательных организациях, права оформлять медицинское заключение о допуске учащихся к участию в спортивных мероприятиях и выполнению нормативов ГТО.
  • Обеспечить проведение ежегодного конкурса для учителей физкультуры.
  • Рассмотреть вопрос о привлечении управляющих компаний многоквартирных домов к оснащению ближайших спортивных площадок.
  • Принять меры по разработке программы капремонта спортивных объектов.
  • Включить в программу капремонта школ оснащение спортзалов новым инвентарем.
  • Довести в регионах минимальную долю расходов на спорт до 2%.
  • При участии РАН и МГУ определить экспериментальные площадки для научно-практической деятельности в сфере спорта высших достижений.
  • Принять меры для успешного выступления спортсменов на зимних Играх в Пекине.
  • Наградить граждан, внесших вклад в подготовку российских олимпийцев.
  • Принять меры по восстановлению статуса РУСАДА и членства ВФЛА.
  • Подготовить заседание Совета по развитию спорта, посвященное проведению XXXII летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
  • Провести Спартакиаду учащихся по зимним видам спорта в Сочи.
  • Обеспечить проведение международных спортивных игр "Дети Азии" в Приморье.
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин поручил наградить граждан, внесших вклад в подготовку российских олимпийцев
Ответственным за исполнение поручения назначен помощник президента РФ Игорь Левитин
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