Путин поручил изменить "зачетную" систему оценок по физкультуре

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к июлю 2022 года скорректировать требования к школьным аттестатам, изменив "зачетную" систему оценок по физкультуре. Такой пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Обеспечить внесение в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок заполнения аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, изменений, направленных на исключение возможности выставления итоговой отметки "зачтено" по учебному предмету "Физическая культура" (кроме случаев выставления такой отметки учащимся, отнесенным к специальной медицинской группе для занятий физической культурой)", - говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено в срок до 30 июня 2022 года.

Поручение дано правительству РФ, оно должно быть выполнено в срок до 30 июня 2022 года.

Во время заседания совета президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что у нее вызывает недоумение отмена оценок по физкультуре в школе и применение с этого года системы "зачет - незачет". По ее словам, подобная практика уже была в "лихие 1990-е", и она оказала негативный эффект на мотивацию школьников к систематическим занятиям физкультурой, на состояние их здоровья.

Путин тогда призвал профильные ведомства "отреагировать на то, что сказала Ирина Александровна", отметив, что в ее словах "есть то, к чему надо прислушаться".

Ранее Минпросвещения РФ утвердило новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, в рамках которого разрешило ставить зачеты вместо оценок за физкультуру, музыку и рисование. Министр просвещения Сергей Кравцов уточнял, что система "зачет - незачет" по физкультуре в школах предусмотрена только по адаптивным программам для детей с ограничениями по здоровью.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов продумать увеличение числа видов спорта, включенных в программу физкультуры. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов рассмотреть вопрос о расширении перечня видов спорта, включенных в программу учебного предмета "Физическая культура", в том числе представленных в этой программе в виде отдельных модулей", - говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 10 сентября.

Президент также поручил рассмотреть вопрос о предоставлении медицинским работникам с высшим образованием, работающим в общеобразовательных организациях, права оформлять медицинское заключение о допуске обучающихся к участию в спортивных мероприятиях и выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Доложить по поручениям необходимо также до 30 марта 2022 года.