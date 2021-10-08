Путин поручил принять меры для успешного выступления спортсменов на зимних Играх в Пекине

"Правительству РФ совместно с общероссийским союзом общественных объединений "Олимпийский комитет России" (ОКР) и общероссийской общественной организацией "Паралимпийский комитет России" с учетом результатов Игр XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в г. Токио (Япония) разработать и реализовать комплекс мер по повышению эффективности подготовки спортивных сборных команд РФ, а также принять дополнительные меры, направленные на обеспечение успешного выступления российских спортсменов на XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика)", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Путин ждет доклад по этому вопросу до 10 декабря 2021 года, далее - ежегодно. Он назначил ответственными за выполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина, главу ОКР Станислава Позднякова и исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Глава государства также потребовал от правительства "в целях создания всех необходимых условий для подготовки на территории России спортивных сборных команд РФ по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта и дисциплинам включить в федеральный проект "Развитие спорта высших достижений" госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" результаты, отражающие развитие федеральных спортивно-тренировочных центров в связи с реализацией мер по модернизации и обновлению их инфраструктуры и созданием такого центра на Дальнем Востоке, а также определить источники финансирования мероприятий, направленных на достижение указанных результатов". На выполнение этого поручения Путиным отведен срок до 20 мая 2022 года.

Про итоги выступления россиян на Олимпиаде в Токио говорилось на сентябрьском заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. Тогда глава государства назвал выступление российских олимпийцев удовлетворительным. Положительно оценил результаты и министр спорта Олег Матыцин. Исполком ОКР также назвал участие отечественных олимпийцев в Играх в Токио успешным, учитывая, что по общему количеству медалей россияне впервые вошли в тройку лучших за последние 17 лет, а в ряде видов спорта, например, в плавании и спортивной гимнастике, сборной удалось прервать длительные серии без олимпийских наград.