Путин поручил наградить граждан, внесших вклад в подготовку российских олимпийцев

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 20 декабря 2021 года предоставить предложения о награждении государственными наградами граждан, которые внесли существенный вклад в подготовку российских спортсменов, достойно выступивших на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

"Администрации президента представить предложения о награждении государственными наградами граждан Российской Федерации и иностранных граждан, внесших существенный вклад в подготовку российских спортсменов, достойно выступивших на Олимпийских и Паралимпийских играх", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ответственным за исполнение поручения назначен помощник президента РФ Игорь Левитин.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете. На Паралимпийских играх россияне заняли четвертое место в общем зачете, завоевав в общей сложности 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.