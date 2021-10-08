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Путин поручил провести заседание Совета по развитию физкультуры и спорта по Универсиаде

Универсиада 2023 года в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля 2022 года обеспечить подготовку и проведение заседания Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросам дальнейшего развития массового спорта и подготовки к проведению Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

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"Администрации президента совместно с правительством Российской Федерации при участии правительства Свердловской области обеспечить подготовку и проведение заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта по вопросам дальнейшего развития массового спорта и подготовки к проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ответственными за исполнение поручения назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник главы государства Игорь Левитин.

Универсиада 2023 года в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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