Путин поручил усовершенствовать сбор статистики в отношении занимающихся спортом детей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать сбор статистических данных относительно детей, занимающихся физкультурой. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

"Обеспечить с использованием современных цифровых решений совершенствование системы федерального статистического наблюдения в области физической культуры и спорта и в сфере общего образования и дополнительного образования детей в целях получения достоверной информации о численности детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в форме самостоятельных занятий, и исключения повторного учета таких детей", - говорится в поручении.

Ответственными за выполнение поручения назначены правительство РФ и органы исполнительной власти регионов. Срок исполнения установлен до 30 марта 2022 года.