Путин поручил изучить вопрос о привлечении управляющих компаний к оснащению спортплощадок

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти регионов могут рассмотреть вопрос о привлечении управляющих компаний многоквартирных домов к оснащению ближайших спортивных площадок. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ при участии органов местного самоуправления <...> рассмотреть вопрос о привлечении организаций, управляющих многоквартирными домами, к модернизации и эксплуатации плоскостных спортивных сооружений, находящихся в шаговой доступности от таких домов, а также к оснащению этих сооружений современным спортивным оборудованием и спортивным инвентарем", - говорится в документе.

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 30 апреля 2022 года.

Президент также поручил принять меры по разработке программы капремонта спортивных объектов. "Принять меры по разработке программы капитального ремонта объектов спорта в соответствии с графиком мероприятий по приведению таких объектов в нормативное состояние, определив источники финансирования указанных мероприятий", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ и руководству регионов.

Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 30 апреля 2022 года, далее - ежегодно.

Кроме того, до 20 мая 2022 года должен быть отрегулирован правовой статус центров раннего физического развития детей в системах общего и дополнительного образования, указано в другом поручении кабмину и властям регионов.