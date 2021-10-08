Путин поручил кабмину обеспечить проведение ежегодного конкурса для учителей физкультуры

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать проведение всероссийского ежегодного конкурса для педагогов, которые обучают детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

"Правительству Российской Федерации <…> обеспечить проведение ежегодно, начиная с 2022 года, всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, предусмотрев в том числе учреждение номинаций для тренеров-преподавателей", - говорится в поручении.

Доклад о проделанной работе следует представить до 30 июня 2022 года, далее - ежегодно.

Министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в сентябре заявлял, что Минпросвещения совместно с Министерством спорта намерены запустить конкурс для учителей физкультуры.