Путин поручил кабмину утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Поручения Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта

"Правительству Российской Федерации утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, рассмотренную на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, и план мероприятий по ее реализации", - говорится в списке поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 10 сентября.

Уточняется, что необходимо указать источники финансирования соответствующих мероприятий и целевые показатели, характеризующие развитие детско-юношеского спорта, в том числе адаптивной физкультуры и спорта.

Кроме того, кабмину необходимо предусмотреть в плане мероприятий дополнительные меры, "обеспечивающие использование возможностей системы образования для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка, его физического воспитания и физического развития".

Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря.

Путин также поручил учредить кубок президента РФ за достижения общеобразовательных школ в спорте и предоставлять таким учреждениям гранты.

"Представить проект указа президента РФ об учреждении Кубка президента РФ для награждения общеобразовательных организаций - победителей всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Указ также должен включать предложения о предоставлении этим организациям президентских грантов "на развитие их спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию деятельности по развитию детско-юношеского спорта".

Поручение дано правительству РФ. Оно должно быть выполнено в срок до 25 февраля 2022 года.