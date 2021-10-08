Путин поручил Минспорту принять меры по восстановлению статуса РУСАДА и членства ВФЛА

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ при участии заинтересованных организаций принять меры, направленные на восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Минспорт должен предоставить доклад по вопросу восстановления РУСАДА до 30 марта 2022 года, а по восстановлению ВФЛА - до 26 декабря 2022 года.

Также президент РФ поручил Минспорту рассмотреть вопросы о создании механизмов поддержки тренеров-преподавателей и тренеров по командным игровым видам спорта, осуществляющих деятельность в системе детско-юношеского спорта, а также об определении источников финансирования такой поддержки за счет средств, получаемых в результате деятельности соответствующих профессиональных спортивных клубов и профессиональных спортивных лиг. Минспорт должен будет рассмотреть вопрос об обеспечении функционирования механизма дальнейшей поддержки тренеров-преподавателей и тренеров, принимавших непосредственное участие в подготовке российских спортсменов, занявших призовые места на международных спортивных соревнованиях, в том числе в 2021 году.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в декабре прошлого года, что стало основанием для принятия двухлетних санкций в отношении российского спорта. Перед РУСАДА было поставлено несколько условий восстановления. РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С ноября 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио, тогда было принято решение вернуться к этой теме на осеннем заседании совета и на конгрессе World Athletics.