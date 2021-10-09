Агент Валерия Гаркалина сообщила, что врачи не раскрывают подробностей о его состоянии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гаркалин, госпитализированный 2 октября с коронавирусной инфекцией в Коммунарку, остается в реанимации, врачи не дают прогноз. Об этом ТАСС в субботу заявила его агент Наталья Теплова.

"Я не знаю, какое у него состояние. Врачи не говорят подробности. Он в реанимации. Другой информации нет. Надеемся на лучшее", - заявила Теплова.

В минувшую среду в пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер, сообщали, что Гаркалин был переведен в реанимацию.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других.

Среди наиболее известных киноработ - Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год) и многих других. В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Он профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.