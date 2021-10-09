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Возобновляет работу аэропорт на острове Пальме, где извергается вулкан

Работа была приостановлена 7 октября

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) , приостановленную из-за пепла от извергающегося вулкана. Об этом сообщил в субботу оператор воздушных гаваней Испании на своей странице в Twitter.

По его информации, "аэропорт Пальмы восстанавливает работу", которая была приостановлена 7 октября.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили около 1 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов в атмосферу. Сейчас лава в общей сложности распространилась на площади более 420 га. Из соображений безопасности с острова эвакуированы около 6 тыс. человек, пострадавших нет.

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