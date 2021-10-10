Россия выделит несколько тысяч вакцин "Спутник" для рабочих АЭС "Руппур" в Бангладеш

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия планирует выделить несколько тыс. доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник" персоналу АЭС "Руппур" в Бангладеш. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала " Россия-24 ".

"У меня есть решение правительства РФ помочь бенгальскому персоналу вакцинами. Несколько тыс. вакцин "Спутник" выделено, мы их в ближайшее время будем доставлять сюда, на площадку", - сказал он, не уточняя, какую именно вакцину "Спутник" РФ направит в Бангладеш.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина торжественно открыла в воскресенье церемонию монтажа корпуса реактора АЭС "Руппур", которая сооружается Россией в Бангладеш. Как сообщил Росатом, установка корпуса реактора в проектное положение - ключевое событие при сооружении энергоблока АЭС. После завершения монтажа корпуса реактора начинается обратный отсчет до этапа физического пуска - начала загрузки ядерного топлива в реактор.

Первая в республике АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.