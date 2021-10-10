Родственников пострадавших при крушении самолета бесплатно разместят в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Руководство города Набережные Челны бесплатно разместит родственников всех пострадавших при крушении самолета L-410 в Татарстане. Все выжившие - жители других регионов, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов Марат Мухамадеев.

"Руководством города Набережные Челны принято решение о размещении всех родственников, которые прибудут из других городов, потому что все пострадавшие, которые находятся в БСМП Набережных Челнов, это жители других городов. Будут организованы размещение, питание и вся необходимая помощь", - сказал главврач БСМП Набережных Челнов Марат Мухамадеев.

Среди погибших и пострадавших при крушении самолета оказались жители республик Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, а также Ульяновской, Кировской и Челябинской областей. При этом все девять жителей Татарстана, находившиеся на борту самолета, погибли, а из шести уфимцев погибли четверо.

Основные травмы у пострадавших - это переломы, при этом отсутствуют травмы головы и шеи, что позволяет сохранять стабильное состояние пострадавших. В Минздраве РФ отмечали, что состояние выживших оценивается как тяжелое. Пятеро пострадавших были эвакуированы в Набережные Челны. В экстренных службах сообщали, что пострадавших планируют отправить на лечение в Москву.

Как сообщил журналистам глава Мензелинского района Татарстана Айдар Салахов, родных и близких пострадавших при необходимости разместят в гостинице при аэроклубе, которая может вместить до 200 человек. В свою очередь глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что среди погибших двое ижевчан. Власти окажут необходимую помощь семьям погибших.