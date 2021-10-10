Лавров: в ЕС предвзято относятся к вопросу признания российских вакцин от коронавируса

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Договоренность о взаимном признании вакцин от коронавируса между Москвой и Брюсселем до сих пор не достигнута в том числе из-за предвзятого отношения к российским вакцинам. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Министр обратил внимание на то, что Россия уже достаточно давно ведет переговоры с Евросоюзом о взаимном признании вакцин. "Есть самые разные причины, по которым договоренность [о взаимном признании] пока еще не достигнута. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям", - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал идею снять патентную защиту с вакцин от ковида по всему миру. "Эта наша позиция не менялась. К сожалению, другие страны, которые производят соответствующие вакцины, эту позицию не разделили", - отметил он.

"Но тем не менее интерес в большинстве стран ЕС к тому, чтобы мы обеспечили максимально комфортные условия для контактов между людьми, мы видим. Надеюсь, здравый смысл возобладает", - указал Лавров.

Производство "Спутника V" в Сербии

Лавров заявил, что проект по совместному производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии внесет существенный вклад в обеспечение интересов населения страны.

"Продолжаем сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо поставок вакцины, помимо оказания содействия путем направления наших специалистов, мы договорились, и президенты в июне этого года открыли проект по совместному производству вакцины "Спутник V" в Сербии, - сказал Лавров. - Я уверен, что это будет существенным вкладом в обеспечение интересов населения нашей дружественной страны".

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Вучичем возможность производства "Спутника V" на территории республики. По результатам беседы лидер Сербии сообщил, что его страна при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно делать вакцину. 4 июня Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Белграде. В сентябре Вучич заявил, что его страна изготовила 545 тыс. доз первого и второго компонентов российской вакцины.

Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для использования на территории Евросоюза. В отношении препарата позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.