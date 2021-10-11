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Синоптики сообщили, что смог над Екатеринбургом продержится минимум два дня

Жители города ранее пожаловались на установившийся 11 октября сильный мог и запах гари. В СМИ сообщали, что в одном из микрорайонов Екатеринбурга тлеет торфяник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что смог над Екатеринбургом продержится ближайшие два дня. Возможен небольшой дождь, но он не изменит ситуацию, сообщили ТАСС в Уральском гидрометцентре.

Ранее жители Екатеринбурга и его пригородов пожаловались на установившийся утром в понедельник сильный смог, в воздухе ощущался запах гари. Накануне в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что в одном из микрорайонов на окраине Екатеринбурга тлеет торфяник, при этом открытого горения там не наблюдается.

"В ближайшие двое суток ситуация [со смогом] не изменится. Пока усиления ветра мы не ждем особого и больших осадков тоже: небольшой дождь может пройти, но вряд ли он поможет", - сказали в гидрометцентре.

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