{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор РФ и Украины о скифском золоте

Решение суда в Нидерландах по скифскому золоту могут перенести на конец года

Причиной переноса называют коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Судебное заседание в Амстердаме, где рассмотрят вопрос о принадлежности коллекции "Скифское золото", может быть перенесено на конец года из-за пандемии, сообщил журналистам директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

"Все время откладывается заседание суда апелляционной инстанции из-за коронавируса, когда оно будет назначено, никто не знает. В октябре оно не состоится. Будет перенесено, возможно, на конец года. Это заседание апелляционного суда, которое должно уже принять окончательное решение", - сказал он.

Теги
Спор РФ и Украины о скифском золоте
Более 1,6 тыс. детей с начала года получили лекарства благодаря работе фонда "Круг добра"
Дети обеспечены лекарствами до конца 2021 года, а также на первый квартал 2022 года, сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко
Читать полностью