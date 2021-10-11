Решение суда в Нидерландах по скифскому золоту могут перенести на конец года

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Судебное заседание в Амстердаме, где рассмотрят вопрос о принадлежности коллекции "Скифское золото", может быть перенесено на конец года из-за пандемии, сообщил журналистам директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

"Все время откладывается заседание суда апелляционной инстанции из-за коронавируса, когда оно будет назначено, никто не знает. В октябре оно не состоится. Будет перенесено, возможно, на конец года. Это заседание апелляционного суда, которое должно уже принять окончательное решение", - сказал он.