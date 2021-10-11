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Занятия в махачкалинской школе отменили после нападения с ножом одного из учеников

В результате инцидента погиб учащийся девятого класса
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Занятия в махачкалинской школе №51, где один из учеников напал на одноклассника с ножом, отменены, школьников отпустили домой. Об этом сообщил ТАСС врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"Занятия в школе отменены, всех учащихся отпустили домой", - сказал он.

По версии следствия, 11 октября в школе №51 Махачкалы 15-летний ученик ударил ножом одноклассника. Раненый подросток умер в больнице. В отношении нападавшего школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), он доставлен в отдел полиции. Прокуратура региона проводит проверку случившегося.

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