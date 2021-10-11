В РФПИ заявили, что статья The Sun не имеет научного смысла

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Публикация в британском издании The Sun о том, что при создании вакцины "Спутник V" использовались разработки AstraZeneca является очередным фейком и не имеет научного смысла, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном Twitter-акаунте вакцины.

"Публикация The Sun - еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках. История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире, и мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла, поскольку Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы", - отмечается в сообщении.