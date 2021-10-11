В Самарской области к ноябрю необходимо вакцинироваться 80% сотрудников некоторых отраслей

САМАРА, 11 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Самарской области увеличило с 60% до 80% долю сотрудников нескольких отраслей, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. Число отраслей, где обязательно вакцинироваться, также расширено, следует из постановления главного государственного санитарного врача по региону Светланы Архиповой.

В документе говорится, что, помимо работников образовательных учреждений, социальной сферы, медицинских организаций и сферы обслуживания, привиться от коронавируса обязаны сотрудники ЖКХ и энергетики.

"В срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.12.2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с максимальным охватом, но не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в постановлении.

Ранее власти Самарской области отмечали, что обстановка с инфекцией в регионе остается напряженной. В понедельник впервые за всю пандемию суточный прирост составил 705 случаев. При этом в региональном Минздраве отмечали, что темпы вакцинации сократились почти в 15 раз: в июле за сутки прививались 15-17 тыс. человек, сейчас - чуть больше 1 тыс. самарцев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 11 октября в регионе зафиксировано более 112,3 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили более 89,6 тыс. человек, еще порядка 4,1 тыс. пациентов умерли.