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Пандемия COVID-19

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Свердловской области свободен на 13%

По словам внештатного специалиста регионального Минздрава, не так давно в области число выписанных превысило количество госпитализированных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Около 12-13% коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Свердловской области свободно. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

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"Обычно у нас чуть больше 10% где-то держится. 12-13% свободных коек. То есть каждый день идет выписка и поступление", - сказал Харитонов.

Тем не менее внештатный специалист Минздрава уточнил, что не так давно в Свердловской области число выписанных превысило количество госпитализированных. Это произошло впервые за последние две-три недели, когда в регионе наблюдался подъем заболеваемости.

Как уточнили ТАСС 7 октября в региональном оперштабе, в Свердловской области развернули 8 178 коек для работы с коронавирусом.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских ранее подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировали 565 случаев. По данным на 11 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировали более 144 тыс. случаев коронавируса, более 133 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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