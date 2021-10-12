ВОЗ сообщила, что продолжает оценку "Спутника V"

ЖЕНЕВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценку российской вакцины от ковида "Спутник V" в рамках процедуры ее возможного включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Об этом сообщили во вторник ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ, дав понять, что какого-либо изменения в позиции организации по данному вопросу за последние дни не произошло.

"Как и в случае с другими вакцинами-кандидатами, ВОЗ продолжает оценивать вакцину "Спутник V" в различных местах производства и опубликует решения по статусу EUL, когда все данные будут в наличии и завершится рассмотрение", - отметили в пресс-службе организации.

"Любая вакцина с доказанной безопасностью, эффективностью и гарантированным качеством, то есть, иными словами, отвечающая требованиям процедуры EUL, получит рекомендацию EUL", - заверили в ВОЗ. В организации пояснили, что процесс оценки препаратов для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях нацелен на "ускорение равного доступа к вакцинам с целью спасения жизней".

Говоря о перспективах дальнейшего рассмотрения заявки на одобрение "Спутника V", в ВОЗ сослались на заявление помощника гендиректора организации Марианджелы Симао, которая 7 октября сообщила, что этот процесс "был поставлен на паузу", но "близок к возобновлению". По ее словам, "будут еще вопросы относительно полной информации по данному досье, которую должен предоставить заявитель - Российский фонд прямых инвестиций, - и имеются также вопросы, касающиеся завершения инспекций на различных предприятиях в России".

Встреча главы Минздрава и гендиректора ВОЗ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 1 октября провел в Женеве встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Подводя ее итоги на брифинге для журналистов 2 октября, министр заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутника V" ВОЗ, устранены.

27 сентября в пресс-службе ВОЗ сообщили в ответ на запрос ТАСС, что организация ждет от Москвы дополнительную информацию по вопросу включения "Спутника V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, и что только после получения и рассмотрения этих сведений может быть запланирована инспекционная поездка международных экспертов в РФ. Ранее в этом году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V", опубликовав замечания по работе одной из них.

К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутника V" и "Эпиваккороны".