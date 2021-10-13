Карлос Гон назвал побег из Японии единственным способом защитить себя

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Бывший глава автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон считает, что его побег из Японии был единственным способом защиты, поскольку японская прокуратура выигрывает почти 100% дел в суде. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью телеканалу NHK .

"Я решил, что уголовный процесс в Японии не сможет меня защитить, поскольку прокуратура выигрывает 99,4% всех дел. Меня преследовали, а с моей семьей обращались несправедливо. Единственный способ защитить себя - это покинуть Японию", - сказал он в ответ на вопрос о причинах побега.

По словам Гона, если японская прокуратура хочет судить его, она должна передать все материалы, касающиеся его обвинения, в Ливан, чтобы процесс по его делу был проведен в этой стране. При этом он подчеркнул, что прокуратура не хочет идти на такой шаг, поскольку, по его мнению, в таком случае вскроется заговор между ней и Nissan. Говоря непосредственно о самом побеге, Гон отметил, что критическим моментом операции стала его перевозка в ящике для музыкальных инструментов. Его не стали сканировать, благодаря чему покинуть Японию удалось без особых проблем.

19 июля Токийский окружной суд приговорил к тюремному заключению граждан США Майкла и Питера Тейлоров, которые были признаны виновными в причастности к организации побега из Японии Гона. Майкл Тейлор получил два года лишения свободы, Питер Тейлор - один год и восемь месяцев.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не декларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Речь идет о сумме, которая якобы должна была быть выплачена ему в качестве выходного пособия после ухода из корпорации, однако, согласно японскому законодательству, эти сведения все равно необходимо вносить в финансовую декларацию.

В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. В конце декабря он на частном самолете нелегально вылетел из Японии и через Турцию бежал в Ливан, где находится в настоящее время.