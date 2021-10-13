Мэрия Москвы опровергла сообщения о передаче полиции фото пользователей портала mos.ru

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы передаче полиции персональных данных из профилей на портале mos.ru. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ДИТ.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на портал госзакупок ранее сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал mos.ru таким образом, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую использует полиция.

"Информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности. <...>. В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов, действительно, предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета", - отметили в пресс-службе.

При этом в ДИТ подчеркнули, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является государственная информационная система "Единый центр хранения и обработки данных" (ГИС ЕЦХД). Более того, сама загрузка фотографий не является обязательно при пользовании порталом mos.ru.

"ГИС ЕЦХД, в свою очередь, аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации", - отметили в пресс-службе ДИТ.