На Урале Роспотребнадзор увеличит число категорий граждан, подлежащих вакцинации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовит постановление о расширении количества отдельных категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Об этом сообщила в среду на заседании комиссии екатеринбургской городской думы заместитель начальника центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская.

"Будут расширены обязательные контингенты по вакцинации. Это будет постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области", - сказала Лосевская, уточнив, что документ выйдет в ближайшее время.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских ранее подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 октября заявил, что с 8 ноября в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. А с 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 552 случая. По данным на 13 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 146 тыс. случаев коронавируса, более 134 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.