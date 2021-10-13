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На Урале Роспотребнадзор увеличит число категорий граждан, подлежащих вакцинации

В ближайшее время выйдет постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовит постановление о расширении количества отдельных категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Об этом сообщила в среду на заседании комиссии екатеринбургской городской думы заместитель начальника центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская.

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"Будут расширены обязательные контингенты по вакцинации. Это будет постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области", - сказала Лосевская, уточнив, что документ выйдет в ближайшее время.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских ранее подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 октября заявил, что с 8 ноября в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. А с 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 552 случая. По данным на 13 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 146 тыс. случаев коронавируса, более 134 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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