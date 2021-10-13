В Сочи намерены ужесточить правила строительства на оползнеопасных участках

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Сочи намерены выйти с инициативой по ужесточению правил строительства на участках, подверженных оползневой опасности. Решение принято после того, как оползень разрушил на курорте коттеджный поселок, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.

"По существующему законодательству, данные геологоразведки должны предоставлять застройщики только многоквартирных домов. Но, как показал случай в Сергей-Поле, в зоне риска находятся и частные домовладения. Работу необходимо вести всесторонне. Будем выходить с инициативой в Законодательное собрание Краснодарского края, чтобы при содействии краевых депутатов объединить усилия с другими регионами, где складывается аналогичная ситуация, и предложить внести изменения в существующее федеральное законодательство", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что все участки, подверженные оползневым процессам, должны быть обозначены в новом генплане. Там же необходимо отметить, где строить категорически запрещено, а где можно при выполнении комплекса противооползневых мероприятий.

"При этом считаю, что уже сейчас необходимо предусмотреть возможность выдачи разрешения на строительство только при наличии листа согласования с подписями глав района и сельского поселения, которые знакомы с особенностями территории", - добавил мэр.

Также власти планируют создать специальную организацию, которая будет на научной основе заниматься инженерными изысканиями, техническим проектированием, строительным контролем, содержанием, эксплуатацией гидротехнических сооружений и консультированием в этих областях. Ранее такая организация в Сочи уже существовала.

5 октября из-за сильных дождей оползень разрушил в Сочи коттеджный поселок, пострадали 23 здания. Людей оперативно эвакуировали с места происшествия, а власти обещали оказать помощь пострадавшим.