{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи намерены ужесточить правила строительства на оползнеопасных участках

Власти города приняли такое решение после инцидента, когда оползень разрушил на курорте коттеджный поселок

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Сочи намерены выйти с инициативой по ужесточению правил строительства на участках, подверженных оползневой опасности. Решение принято после того, как оползень разрушил на курорте коттеджный поселок, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.

"По существующему законодательству, данные геологоразведки должны предоставлять застройщики только многоквартирных домов. Но, как показал случай в Сергей-Поле, в зоне риска находятся и частные домовладения. Работу необходимо вести всесторонне. Будем выходить с инициативой в Законодательное собрание Краснодарского края, чтобы при содействии краевых депутатов объединить усилия с другими регионами, где складывается аналогичная ситуация, и предложить внести изменения в существующее федеральное законодательство", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что все участки, подверженные оползневым процессам, должны быть обозначены в новом генплане. Там же необходимо отметить, где строить категорически запрещено, а где можно при выполнении комплекса противооползневых мероприятий.

"При этом считаю, что уже сейчас необходимо предусмотреть возможность выдачи разрешения на строительство только при наличии листа согласования с подписями глав района и сельского поселения, которые знакомы с особенностями территории", - добавил мэр.

Также власти планируют создать специальную организацию, которая будет на научной основе заниматься инженерными изысканиями, техническим проектированием, строительным контролем, содержанием, эксплуатацией гидротехнических сооружений и консультированием в этих областях. Ранее такая организация в Сочи уже существовала.

5 октября из-за сильных дождей оползень разрушил в Сочи коттеджный поселок, пострадали 23 здания. Людей оперативно эвакуировали с места происшествия, а власти обещали оказать помощь пострадавшим.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
В архангельских кафе еду навынос можно получить, только предъявив QR-код
Как пояснил директор правового департамента администрации региона Игорь Андреечев, после ведения новых ограничений жители не могут войти в кафе или ресторан без предъявления кода
Читать полностью