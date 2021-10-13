Рост числа привитых от COVID-19 зафиксировали в Архангельской области с введением QR-кодов

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Число вакцинированных от коронавируса за сутки возросло в Архангельской области с момента введения QR-кодов 11 октября, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Ежедневно прививается на 300-400 человек больше, чем накануне. Для сравнения: в понедельник было провакцинировано около 1 700 человек, во вторник уже 2 100 человек. Предполагаем, что и в дальнейшем число желающих сделать прививку будет расти. Также мы наблюдаем и определенный рост по темпам повторной иммунизации населения - число ревакцинирующихся достигает 500-600 человек ежедневно", - приводит пресс-служба слова и.о. министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

Более 10 тыс. человек в регионе прошли ревакцинацию от COVID-19.

На 13 октября 341 723 жителя области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 322 454 человека.

С 11 октября в Архангельской области введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры, фитнес-клубов, бассейнов, салонов красоты, саун.

В регионе выявлено 93 462 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки 334 случая. 86 560 человек выздоровели, в области зарегистрировано 2 011 летальных исходов от ковида. В Архангельской области действует режим повышенной готовности, масочный режим.