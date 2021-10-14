Движение по федеральной трассе Екатеринбург - Курган восстановлено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции открыли движение транспорта по федеральной автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган, которое было перекрыто из-за смога. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Два участка трассы были перекрыты утром в четверг из-за задымления, связанного с тлением торфяников на юге Екатеринбурга.

"Движение транспорта по федеральной автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган восстановлено. На участках, где вводились ограничения, еще есть скопление транспорта, но экипажи ДПС оказывают помощь участникам движения при проезде", - говорится в сообщении.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. В настоящее время в четырех микрорайонах города выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.