Превышение ПДК вредных веществ зафиксировали в четвертом микрорайоне Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ зафиксировали в микрорайоне Автовокзал в Октябрьском районе Екатеринбурга, который накрыло смогом от тлеющих торфяников. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области в четверг.

14 октября жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Превышение ПДК вредных веществ также выявлено в микрорайонах Солнечный, Ботанический (Чкаловский район) и Краснолесье (Академический район).

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "пер. Базовый, 56", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,13 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.

По данным Уральского гидрометцентра, рассеивание вредных примесей ожидается 17 октября. До этого времени объявлены неблагоприятные метеорологические условия.