Большой театр выразил соболезнования в связи со смертью Бэлы Руденко

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Коллектив Большого театра выражает соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Бэлы Руденко, которая с 1995 по 1999 год была художественным руководителем оперной труппы театра. Сегодняшний спектакль "Тоска" театр посвятит ее памяти, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор Владимир Урин.

"Сегодняшний спектакль "Тоска" с участием Анны Нетребко, исполняющей главную партию, и выступающим в качестве дирижера Пласидо Доминго Большой театр посвящает памяти Бэлы Руденко", - сказал Урин.

Руденко пришла в Большой театр по приглашению Бориса Покровского в 1972 году, она проработала в его стенах более четверти века, отметили в пресс-службе театра.

"Природа была к ней щедра: прекрасный голос сочетался с внешней красотой и исключительным обаянием. Такой талант нельзя было не заметить. Не удивительно, что Бэла Руденко уже в 27 лет была удостоена самого высоко звания в Советском Союзе, она стала народной артисткой СССР в 1960 году", - говорится в тексте соболезнований коллектива театра, которое подписано Уриным, музыкальным руководителем - главным дирижером ГАБТ Туганом Сохиевым и народной артисткой СССР Маквалой Касрашвили.

Как вспоминают коллеги, изумительное колоратурное сопрано Руденко покоряло публику не только в России, но и за рубежом, Бэла Андреевна могла одинаково интересно звучать и в камерной музыке, и в большом жанре оперы. "Она поистине блистала в партии Антониды в "Иване Сусанине", Людмилы в "Руслане и Людмиле", Марфы в "Царской невесте", - говорится в соболезнованиях.

Руденко возглавила оперную труппу в сложные 1990-е годы и готова была решать не только творческие вопросы, но и искать средства для осуществления художественных замыслов постановщиков, поделились воспоминаниями в театре. За 40 лет преподавательской деятельности в Московской консерватории она воспитала много ярких и интересных певцов, добавили коллеги.

"Наши соболезнования родным, близким, ученикам, поклонникам Бэлы Андреевны Руденко", - говорится в сообщении. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, сказали в пресс-службе.