Ограничения со смягчением. Как в России ускоряют вакцинацию, ослабляя удар по бизнесу

Более 20 российских регионов за последнюю неделю анонсировали введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан или запуск системы QR-кодов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 20 российских регионов за последнюю неделю анонсировали введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан или запуск системы QR-кодов, следует из данных, предоставленных ТАСС региональными властями. Таким образом, об обязательной вакцинации объявили уже примерно две трети субъектов РФ, в половине из них уже запущены QR-коды, позволяющие посещать кафе и рестораны, культурные и спортивные учреждения и мероприятия. ТАСС собрал основные особенности новой волны противоэпидемических мер. Ускорение вакцинации Прошлой осенью, когда производство вакцин от коронавируса только начиналось, власти были вынуждены прибегать в первую очередь к ограничениям - например, сокращая время работы кафе и ресторанов и снижая посещаемость культурных и развлекательных заведений. Сейчас, когда препараты есть в достаточном количестве (по данным Минздрава, в любом регионе их хватит на два месяца), акцент делается на различных методах ускорения вакцинации.

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Прививочная кампания идет с очень разной скоростью даже в расположенных по соседству регионах: так, в Чечне план реализован уже на 90%, а в соседнем Дагестане - только на 30%. Аналогичная ситуация на Дальнем Востоке: если Чукотка приблизилась к стопроцентному выполнению задачи, то в Приморском крае привили только треть от необходимого числа. Самая однородная картина в Северо-Западном федеральном округе, где охват вакцинацией практически везде составляет около 50-60% от планового. Хотя многие регионы до сих пор не пришли к обязательной вакцинации, их власти, как правило, не комментируют отсутствие соответствующих решений. Открыто о нежелании обязывать жителей прививаться высказался лишь глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: "Принуждать к прививке мы не можем, вряд ли кого-то сейчас насильно заставишь пройти вакцинацию". В некоторых субъектах РФ отношение к обязательным прививкам меняется - так, 15 октября их для сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг и студентов ввела Томская область. В целом метод "кнута" позволил регионам кратно увеличить темп вакцинации, а в Вологодской области или Башкирии, например, число желающих привиться возросло в десятки раз. "До того как мы приняли решение об ограничительных мероприятиях, в день вакцинировались 2-3 тыс. человек. А сегодня уже вакцинировались 29 тыс. человек за сутки", - делился глава Башкирии Радий Хабиров. Запрос на COVID-free При этом регионы пошли по пути оптимизации ограничений - введение системы QR-кодов власти балансируют, например, увеличением заполняемости залов в кинотеатрах и послаблениями для кафе и ресторанов.

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