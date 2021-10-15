Ограничения со смягчением. Как в России ускоряют вакцинацию, ослабляя удар по бизнесу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 20 российских регионов за последнюю неделю анонсировали введение обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан или запуск системы QR-кодов, следует из данных, предоставленных ТАСС региональными властями.
Таким образом, об обязательной вакцинации объявили уже примерно две трети субъектов РФ, в половине из них уже запущены QR-коды, позволяющие посещать кафе и рестораны, культурные и спортивные учреждения и мероприятия. ТАСС собрал основные особенности новой волны противоэпидемических мер.
Ускорение вакцинации
Прошлой осенью, когда производство вакцин от коронавируса только начиналось, власти были вынуждены прибегать в первую очередь к ограничениям - например, сокращая время работы кафе и ресторанов и снижая посещаемость культурных и развлекательных заведений. Сейчас, когда препараты есть в достаточном количестве (по данным Минздрава, в любом регионе их хватит на два месяца), акцент делается на различных методах ускорения вакцинации.
Прививочная кампания идет с очень разной скоростью даже в расположенных по соседству регионах: так, в Чечне план реализован уже на 90%, а в соседнем Дагестане - только на 30%. Аналогичная ситуация на Дальнем Востоке: если Чукотка приблизилась к стопроцентному выполнению задачи, то в Приморском крае привили только треть от необходимого числа. Самая однородная картина в Северо-Западном федеральном округе, где охват вакцинацией практически везде составляет около 50-60% от планового.
Хотя многие регионы до сих пор не пришли к обязательной вакцинации, их власти, как правило, не комментируют отсутствие соответствующих решений. Открыто о нежелании обязывать жителей прививаться высказался лишь глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: "Принуждать к прививке мы не можем, вряд ли кого-то сейчас насильно заставишь пройти вакцинацию".
В некоторых субъектах РФ отношение к обязательным прививкам меняется - так, 15 октября их для сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг и студентов ввела Томская область.
В целом метод "кнута" позволил регионам кратно увеличить темп вакцинации, а в Вологодской области или Башкирии, например, число желающих привиться возросло в десятки раз. "До того как мы приняли решение об ограничительных мероприятиях, в день вакцинировались 2-3 тыс. человек. А сегодня уже вакцинировались 29 тыс. человек за сутки", - делился глава Башкирии Радий Хабиров.
Запрос на COVID-free
При этом регионы пошли по пути оптимизации ограничений - введение системы QR-кодов власти балансируют, например, увеличением заполняемости залов в кинотеатрах и послаблениями для кафе и ресторанов.
Система QR-кодов ожидаемо ударила по таким сферам, как общепит, культура и развлечения или фитнес, которому эксперты предрекают многомиллионные потери в каждом отдельном регионе. "В Пермском крае потери могут составить от 50 млн до 100 млн рублей в месяц, а возвраты денежных средств за клубные карты и дополнительные услуги - до 200 млн рублей в месяц", - рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Однако QR-коды позволяют властям одновременно смягчать ограничения в этих сферах - так, во многих регионах бизнесу предложили перейти в формат COVID-free (то есть пускать только посетителей с кодами, но в большем количестве). "Фуд-корты торговых центров станут COVID-free зонами. С 15 октября они откроются с общей посадкой для посетителей. Владельцы ресторанов и кафе имеют возможность заявить о переходе на формат COVID-free, когда выдерживать 50% загрузки не придется", - рассказали в правительстве Самарской области.
Где-то благодаря новой системе частично снимаются ограничения на посещаемость кинотеатров. "Мы предполагаем, что после успешного внедрения инструмента контроля QR-кодов, мы можем принять решение об увеличении доли заполненных мест до 75%, а то и до 100%", - сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.