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Пандемия COVID-19

Лариса Гузеева рассказала, что до сих пор находится в Коммунарке

Актриса лечится от последствий COVID-19

ТАСС, 15 октября. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже три недели находится в Коммунарке, где лечится от последствий COVID-19. Об этом она написала в пятницу в Instagram.

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Телеведущая поблагодарила подписчиков за поддержку и написала, что все еще находится в больнице. "Я пока в Коммунарке. Три недели", - говорится в сообщении.

Впервые о своем лечении Гузеева рассказала 29 сентября.

Гузеева известна российским зрителям по ролям в фильмах "Жестокий романс", "Секретный фарватер", "Наследницы", а также как ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" на Первом канале.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гузеева, Лариса Андреевна
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