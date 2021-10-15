Лариса Гузеева рассказала, что до сих пор находится в Коммунарке

ТАСС, 15 октября. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже три недели находится в Коммунарке, где лечится от последствий COVID-19. Об этом она написала в пятницу в Instagram .

Телеведущая поблагодарила подписчиков за поддержку и написала, что все еще находится в больнице. "Я пока в Коммунарке. Три недели", - говорится в сообщении.

Впервые о своем лечении Гузеева рассказала 29 сентября.

Гузеева известна российским зрителям по ролям в фильмах "Жестокий романс", "Секретный фарватер", "Наследницы", а также как ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" на Первом канале.