Фармкомплекс в Караганде освоил производство "Спутника Лайт"

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Карагандинский фармацевтический комплекс освоил производство вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", в Казахстане ее предполагают использовать для ревакцинации. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр здравоохранения республики Алексей Цой.

"Наш карагандинский завод освоил производство [вакцины] "Спутник Лайт", препарат временно зарегистрирован в Казахстане", - сказал он.

Отвечая на вопрос, планируется ли отдельная закупка партии препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации, глава ведомства пояснил: "Да, такой вопрос сейчас прорабатывается". При этом министр не уточнил, когда именно это произойдет. "Я думаю, что в ближайшее время", - добавил он.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

В начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентный препарат "Спутник Лайт". В начале августа в страну поставили 1 млн доз вакцины от коронавируса Vero Сell компании Sinopharm.