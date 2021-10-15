Росстат запустил специальную платформу для постоянного сбора данных переписи населения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Все данные, собранные в ходе Всероссийской переписи населения, поступают на закрытую BI-платформу, разработанную Росстатом. Благодаря этому специалисты смогут отслеживать ход переписи в онлайн-режиме, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

"У нас развернута BI-платформа, куда стекается вся информация и с платформы госуслуг, и с планшетов. И мы точно знаем, сколько людей уже переписалось", - сказал он.

На данный момент доступ к платформе будут иметь только сотрудники Росстата, подчеркнул Смелов. "Все технологии переписи работают в закрытом контуре для обеспечения безопасности данных. Мы будем представлять с определенной периодичностью всю информацию, скриншоты и так далее, но зайти туда нельзя. В дальнейшем эта платформа будет использована для представления результатов переписи. Мы все данные загрузим в понятном виде, настроим достаточное количество информационных панелей, куда каждый сможет зайти и посмотреть статистику по своему муниципальному образованию, субъекту или по стране в целом", - пояснил он.

Как отметил замглавы Росстата, разработанные технологии помогут существенно ускорить проведение переписи. "Ранее обработка данных переписи занимала у нас около трех лет, а то и больше. Сейчас, благодаря всем технологическим решениям, которые мы внедрили, нам понадобится всего лишь один год. На данный момент это самое быстрое подведение итогов, которое вообще когда-либо существовало", - заключил он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.