В Бурятии выделили дополнительно около 2 млн рублей для помощи пострадавшим от паводка

УЛАН-УДЭ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии выделили дополнительно около 2 млн рублей для выплаты компенсаций жителям Улан-Удэ, пострадавшим от паводка в сентябре 2021 года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Материальную помощь получат еще 178 жителей Улан-Удэ, пострадавших от паводка. Из резервного фонда правительства Республики Бурятия будет дополнительно выделено 1,78 млн рублей для осуществления выплат по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи", - сообщили в пресс-службе. Ранее компенсации были перечислены 696 жителям города.

"Таким образом, помощь получат в итоге 874 жителя Левобережья и микрорайонов Улан-Удэ на общую сумму 11,2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок пришел в населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригород Улан- Удэ. Подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.

В нынешнем сезоне уровень воды доходил почти до 250 см. Выход Селенги на пойму начинается при 230 см. Со второго сентября в республике действует режим ЧС.

Пострадавшие от паводка жители Бурятии получили выплаты и помощь в виде "борщевых наборов" на общую сумму более 60 млн рублей из бюджета республики. Помощь оказана жителям города Улан-Удэ, Джидинского, Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского и Иволгинского районов. Размер материальной помощи составил от 10 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба.