"Яндекс.Новости" начали маркировать материалы СМИ, признанных иноагентами

"Да, мы подтверждаем. "Яндекс.Новости" - агрегатор новостей. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 10.4 закона "Об информации" мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами", - отметили в компании.

Всего на данный момент в реестре СМИ-иноагентов значатся 85 физических и юридических лиц. Закон о таких средствах массовой информации был принят в России в 2017 году, после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиал российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на американской территории. На иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.