В Ульяновской области началась вакцинация иностранных граждан

УЛЬЯНОВСК, 15 октября. /ТАСС/. Медицинские работники Ульяновской области начали вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства на платной основе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

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"В поликлинике №2 Центральной медико-санитарной части стартовала прививочная кампания для иностранцев и лиц без гражданства. Они смогут сделать прививку вакциной "Спутник Лайт" на платной основе", - отмечается в сообщении.

Привиться можно как в поликлинике, так и во время выездной вакцинации.

По словам главного врача Центральной медико-санитарной части имени В.А. Егорова Юрия Келина, ранее иностранные граждане неоднократно высказывали желание привиться. "Согласование на проведение вакцинации иностранных граждан от Министерства здравоохранения Российской Федерации получено. Сегодня в учреждение поступила тысяча доз препарата "Спутник Лайт", - приводятся слова Келина в сообщении.

Всего в Ульяновской области работает 44 пункта вакцинации в медучреждениях и десять мобильных пунктов. Выездные бригады прививают работников предприятий и жителей отдаленных сел.

По данным оперативного штаба региона на 15 октября, в Ульяновской области выявили 88 594 случая коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровел 77 521 человек, умерли 2 784 пациента с подтвержденной инфекцией.