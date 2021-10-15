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Обновленные рекомендации по лечению пациентов.
Обновленные рекомендации по лечению пациентов.
Обновленные рекомендации по лечению пациентов.
Обновленные рекомендации по лечению пациентов.
Обновленные рекомендации по лечению пациентов.
Пандемия COVID-19

Обновленные рекомендации по лечению пациентов. Главное о коронавирусе за 15 октября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 925 176 случаев заражения, из них новых — 32 196. За сутки умерли 999 человек. За весь период — 221 313. Это новый максимум суточного роста заражений и смертей.
  • Максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус сократили до 24 часов.
  • Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19.
  • Врач советует не привитым от ковида и не болевшим делать экспресс-тесты при признаках ОРВИ.
  • Проценко призвал врачей усилить информработу по ковиду из-за роста заболеваемости.
  • Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2021 году отменили.
  • "Заполярные игры" отменили в Воркуте второй год подряд из-за пандемии.
  • Синод РПЦ перенес Архиерейский собор на май 2022 года.
  • Начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс".
  • Эксперт: детям с 7 лет следует носить маски в общественных местах.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 706 129 случаев заражения, из них новых — 6 631.
  • В столице откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус.
  • Экспресс-тестирование на COVID-19 в МФЦ и ТЦ Москвы прошли 13 тыс. человек.
  • Ревакцинацию от коронавируса в городе прошли 279 тыс. человек.
  • Рестораны Москвы смогут компенсировать расходы на коммуналку за вакцинацию персонала.

Мир

  • Всего зафиксировано более 239,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В мире от ковида впервые с октября 2020 года умерли менее 50 тыс. человек за неделю.
  • ВОЗ заявила, что на борьбу с пандемией коронавируса требуется от $20–25 млрд.
  • BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС их вакцины среди лиц 5–12 лет.
  • Эксперты регулятора США рекомендовали бустерные дозы вакцины Moderna лицам старше 65 лет.
  • Военнослужащих ВМС США, не прошедших вакцинацию от коронавируса к 28 ноября, уволят.
  • Италия ввела обязательные ковид-сертификаты для работы.
  • Лидер Южной Кореи и его жена ревакцинировались от коронавируса.
  • Брюссель ввел обязательные ковид-пропуска для доступа в общественные места.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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