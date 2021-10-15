В Тамбовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

ТАМБОВ, 15 октября. /ТАСС/. QR-коды о вакцинации, позволяющие посещать общественные места, в числе которых кинотеатры, музеи, бани, санатории, а также ночные бары, введут в Тамбовской области с 1 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"Кафе, бары, рестораны и другие места общественного питания могут работать только при условии, если зал обслуживания заполнен не более чем на 50%. При этом их посещение с 23:00 до 03:00 возможно только при наличии одного из следующих документов: сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода о вакцинации, справки об отрицательном ПЦР-тесте со сроком годности трое суток до посещения общепита", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 ноября QR-коды о вакцинации потребуют при посещении бань, саун, музеев, кинотеатров и концертов. Останавливаться в гостиницах и санаториях также можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации либо QR-кода. При этом подобные документы не нужно предъявлять гражданам в возрасте до 18 лет.

"Вводимые ограничения будут действовать до особого распоряжения, а их послабление зависит от уровня заболеваемости в регионе", - сообщили в администрации региона.

В Тамбовской области зарегистрировали более 45 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставили 154 новых диагноза. Первый этап вакцинации прошли 382 576 (57,2% от плана по вакцинации), полностью привились 356 546 человек.