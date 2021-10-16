В Петербурге простились с Зинаидой Корневой, собравшей для медиков более 4,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Зинаидой Корневой, благодаря которой для семей медиков, погибших от коронавируса, было собрано более 4,5 млн рублей, состоялось в субботу в церкви Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила внучка Корневой Елена Фомичева.

"Прощание состоялось в церкви Николая Чудотворца на Большеохтинском кладбище, людей проститься с бабушкой пришло много, точное число я не могу сказать, но примерно около 30 человек", - сказала она. Зинаида Антоновна Корнева умерла 27 сентября на 100-м году жизни. Соболезнования ее семье выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева начала сбор денег для медиков в 2020 году, вдохновившись поступком британского ветерана Тома Мура, который собрал 32,8 млн фунтов стерлингов (свыше 40 млн долларов) на борьбу с коронавирусом. Деньги Корнева собирала для медиков, которые заразились коронавирусом, а также для их семей с помощью видеохостинга YouTube, где она публиковала истории о войне из своей жизни. Всего ей удалось собрать более 4,5 млн рублей. На данный момент ее канал насчитывает более 24 тыс. подписчиков.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин наградил ее знаком отличия "За благодеяние". Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зинаида Корнева родилась в 1922 году. Во время Великой Отечественной войны она была начальником наблюдательного поста и обнаружила сотни вражеских самолетов, а также участвовала в боевых действиях на территории Польши, Украины и Германии. Похоронили женщину на Большеохтинском кладбище.