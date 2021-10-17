Юлия Пересильд и Владимир Машков расписались на спускаемом аппарате "Союз МС-18"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Актеры Владимир Машков и Юлия Пересильд расписались на спускаемом аппарате космического корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), который в воскресенье утром приземлился в степи в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, который обеспечивал посадку.

"Актер Владимир Машков, который сыграет роль в фильме "Вызов", и актриса Юлия Пересильд оставили надписи на корпусе приземлившегося в степи Казахстана в воскресенье спускаемого аппарата "Союза МС-18". Юлия Пересильд, которая в составе экипажа "Союза" вернулась на Землю после двенадцатидневного пребывания на МКС, написала "Спасибо", а Машков - "Ура!", - говорится в сообщении.

Спускаемый аппарат с Пересильд, космонавтом Олегом Новицким и режиссером Климом Шипенко совершил посадку в 07:35 мск воскресенья. Шипенко и Пересильд впервые в мире снимали в космосе художественный фильм - драму под рабочим названием "Вызов". В съемках приняли участие и космонавты - Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.