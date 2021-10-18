Колония во Владикавказе, где произошли беспорядки, работает в штатном режиме

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Исправительная колония №1 (ИК-1) во Владикавказе, в которой в конце прошлой недели около 200 заключенных устроили беспорядки, работает в штатном режиме. Об этом сообщил на аппаратном совещании врио заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

"В настоящее время порядок в ИК-1 восстановлен, работа осуществляется в штатном режиме", - сказал Томаев, добавив, что побега заключенных допущено не было.

15 октября 2021 года примерно в 15:30 в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония № 1 УФСИН России по Северной Осетии" не менее 200 заключенных приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и порчей имущества.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по статье об организации и участии в массовых беспорядках.