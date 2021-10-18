Выручка ресторанов Казани упала на 70% в первые выходные после введения QR-кодов

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Среднее падение выручки в казанских ресторанах в первые выходные после введения новых ограничений дошло до 70%. Об этом ТАСС в понедельник сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

"Первая неделя очень тяжелая была. Падение выручки в первые дни доходило до 80%. Была надежда, что в выходные мы увидим положительную динамику. Будет больше привитых, больше посетителей. Но, к сожалению, выходные также оказались плачевными. Мы фиксировали в среднем по рынку падение выручки в 70%", - сказала Шарафутдинова.

При этом доставка не показала резкий рост. Эта функция, по данным Шарафутдиновой, есть всего у 20% предприятий.

По ее словам, в таком режиме работы сфера общепита сможет продержаться буквально месяц.

"Если такая ситуация сохранится на более долгий срок, рестораны будут вынуждены закрываться", - сказала Шарафутдинова.

Ситуация в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается торговых центров, аквапарков, бассейнов и ряда других мест.

Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан. В том числе необходимо сделать прививку работникам сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние шесть месяцев.