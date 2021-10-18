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В школах Октябрьского района Пермского края введут удаленку после стрельбы в одной из них

Учебные заведения перейдут на такой формат 19-20 октября

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Все школы Октябрьского района Пермского края 19-20 октября перейдут на дистанционный формат обучения из-за стрельбы в одной из них. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

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"Образовательные учреждения Октябрьского городского округа 19-20 октября организуют образовательную деятельность удаленно: самостоятельная работа обучающихся с предоставлением консультаций педагогов. С 21 октября обучение планируется возобновить в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник 12-летний школьник принес с собой в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла поранился 11-летний школьник. Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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