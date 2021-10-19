В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. школьников смогут начать обучение на бесплатных курсах по программированию в 2021 году в рамках пилотного проекта. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко во вторник.

"Сейчас стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию. В этом году в рамках пилотного проекта начать обучение смогут около 3 тыс. учеников. Это станет дополнением к их базовой школьной программе по математике и информатике. Курсы продлятся до конца учебного года. В следующем году проект будет масштабирован на все 85 регионов страны. Продолжительность обучения составит уже два года, что позволит школьникам планомерно и более глубоко освоить свою первую IT-профессию", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер пояснил, что в каталоге проекта можно выбрать курсы от восьми образовательных организаций, отобранных оператором проекта - Университетом-2035. Среди них Алгоритмика, университет "Иннополис", 1С-Образование, Фоксфорд, Кодемика, Мобильное электронное образование, университет "Синергия" и Центр современных образовательных технологий и систем.

Чернышенко отметил, что подготовка IT-кадров является одной из 42 стратегических инициатив правительства. "И курсы по программированию являются ее составной частью. Они станут стимулом для ребят связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой", - добавил он, отметив, что молодые люди получат знания и опыт, которые позволят им стать более востребованными специалистами на рынке.

Уточняется, что в рамках пилотного проекта записаться на один из 16 курсов и бесплатно выучить такие языки программирования, как Python, C#, Java, SQL, C++ и JavaScript могут школьники старше 14 лет, проживающие в Белгородской, Новгородской, Пензенской областях, Татарстане и Якутии. В каждом из регионов обучение смогут пройти не менее 600 человек.

Обучение входит в список мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".