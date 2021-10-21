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Пандемия COVID-19
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Reuters: регулятор ЕС может провести экспертизу "Спутника V" в I квартале 2022 года

По данным агентства, принятие решения по российской вакцине до конца 2021 года "сейчас совершенно не представляется возможным"
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 21 октября. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может начать экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года, если получит недостающие данные до конца ноября. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

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Если необходимая информация будет предоставлена регулятору в указанные сроки, "решение вполне может быть принято в первом квартале следующего года". "Принятие EMA решения [о вакцине "Спутник V"] до конца [2021] года сейчас совершенно не представляется возможным", - отметил собеседник агентства.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V".

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