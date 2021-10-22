Принудительные работы могут разрешить назначать осужденным прежнего пенсионного возраста

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который запрещает назначать принудительные работы осужденным мужчинам и женщинам, имеющим право на получение страховой пенсии по старости - 65 и 60 лет. Документ, который в пятницу будет направлен для отзыва в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему законодательству, принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим 55-летнего возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, а также военнослужащим.

"Данный законопроект является продолжением законодательной работы по приведению законодательства в соответствие с изменениями относительно пенсионного возраста. Закон касается положений Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно которым осужденные лица пенсионного возраста могут привлекаться к труду по их желанию, а также положений о профессиональном обучении и других", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, документ вносит изменения в действующую статью УК РФ в части повышения возраста осужденных, которым не назначаются принудительные работы. В случае принятия законопроекта принудительные работы не будут назначаться лицам, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Верховный суд, согласно его официальному отзыву (есть в распоряжении ТАСС), не имеет замечаний к законопроекту. Принудительные работы в ряде случаев применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Закон об изменении пенсионной системы в РФ был принят в 2018 году, согласно ему пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году, а переходный период продлится до 2028 года. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста, однако они не были поддержаны фракцией большинства - "Единой Россией".